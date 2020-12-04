В Петербурге в реке нашли труп с ножевыми ранениями

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Тело мужчины с двумя ножевыми ранениями нашли в реке Дудергофка на территории Полежаевского парка в Петербурге , сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Тело неизвестного мужчины с двумя ножевыми ранениями груди найдено в реке Дудергофка на территории Полежаевского парка 3 декабря", — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

По данным местных СМИ, предположительно, погибшим является пропавший в октябре мужчина, а свитер на тело был надет уже после получения им ран.