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В Петербурге в реке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями 

РИА Новости 2 часа назад
В Петербурге в реке нашли труп с ножевыми ранениями
Фото: ТАСС
Тело мужчины с двумя ножевыми ранениями нашли в реке Дудергофка на территории Полежаевского парка в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Тело неизвестного мужчины с двумя ножевыми ранениями груди найдено в реке Дудергофка на территории Полежаевского парка 3 декабря", — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
По данным местных СМИ, предположительно, погибшим является пропавший в октябре мужчина, а свитер на тело был надет уже после получения им ран.
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