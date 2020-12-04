В российском детском саду обрушился потолок

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Появилось видео рухнувшего потолка в детском саду в Кемерове 

Алевтина Жаркова 21 минуту назад
В новом детском саду города Кемерова рухнул потолок. Детское дошкольное учреждение открыли неделю назад по федеральной адресной инвестиционной программе. К счастью, в момент обрушения в комнате никого не было.
Видео с места событий появилось в Telegram-канале Mash. Как сообщают очевидцы, потолок в одной из игровых комнат обрушился, когда родители пришли забирать своих детей.
Сейчас в помещении детского сада проводится проверка. Эксперты обследуют конструкцию на наличие дефектов, чтобы установить причину случившегося.
Происшествия , Видео
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