Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу

Все новости на карте

США самолет совершил посадку на оживленную автотрассу и врезался во внедорожник. Из-за отказа двигателя одномоторное воздушное судно Bellanca Viking, на борту которого находились два человека, было вынуждено приземлиться на шоссе в Миннесоте. Во время аварийной посадки летательный аппарат столкнулся с автомобилем. Видео происшествия размещено в Telegram-канале Life SHOT. Сообщается, что в аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Техасе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за отказа тормозов.