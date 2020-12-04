Ещё
Далее:
Читайте также:
Недетские истории в баре «На грудь»
Недетские истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Выберите регион
Москва

Замначальника отдела полиции заподозрили во взятке за киносъёмки 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Полицейского начальника обвинили во взятке за киносъёмки
Фото: news.ru
В Москве заместителя начальника отдела полиции по району Китай-город заподозрили в получении взятки за выдачу разрешений на киносъёмки в центре города. Об этом сообщили в Пресненском суде столицы.
По решению суда майор был помещён под домашний арест. В отношении него возбудили уголовное дело, передаёт ТАСС.
Из материалов дела следует, что группа из числа сотрудников правоохранительных органов могла получать взятки от кинокомпаний за выдачу разрешений на съёмки в обход установленных правил.
Ранее сотрудницу полиции в звании майора юстиции задержали в Москве. Ей инкриминируют получение взятки за непривлечение гражданина, подозреваемого в совершении кражи, к уголовной ответственности. Она будет уволена «по отрицательным мотивам», сообщили в столичном главке МВД. В ведомстве уточнили, что непосредственные руководители задержанной будут привлечены к дисциплинарной ответственности, писал NEWS.ru.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
News.ru: последние новости
Вернувшийся из Занзибара россиянин умер из-за отказа внутренних органов Вернувшийся из Занзибара россиянин умер из-за отказа внутренних органов В камере погибшего Тесака обнаружена кровавая надпись В камере погибшего Тесака обнаружена кровавая надпись Актрису Нину Акимову нашли мёртвой в собственной квартире Актрису Нину Акимову нашли мёртвой в собственной квартире
Комментарии
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Китай , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
00:11
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
Происшествия
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
00:11
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение