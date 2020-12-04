Уборщица подралась с семиклассником в российской школе

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Драка уборщицы с учеником в школе Хабаровска попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Уборщицу уволили из школы после драки с учеником. Как сообщают СМИ, конфликт произошел в учебном заведении № 49 города Хабаровска.
Сотрудница школы сначала ругалась с семиклассником в присутствии других детей, а затем отвесила ему оплеуху. Школьник не растерялся и ударил свою обидчицу в ответ, в результате между ними произошла потасовка. Одна из очевидиц инцидента сняла все происходящее на камеру, запись публикует телеканал «360».
Источник сообщает, что роликом уже заинтересовались правоохранители. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео
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