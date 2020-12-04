Мощный взрыв произошел в ЮАР

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Появилось видео пожара после мощного взрыва в ЮАР 

Алевтина Жаркова 25 минут назад
На нефтеперерабатывающем заводе в ЮАР произошел мощный взрыв, после чего возник пожар. ЧП случилось на предприятии компании Engen в районе города Дубран. По предварительным данным, шесть человек были госпитализированы с травмами дыхательных путей. В Сети появилось видео инцидента. На кадрах заводские конструкции объяты пламенем. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.
Engen является одной из главенствующих на нефтяном рынке ЮАР компаний. Она сотрудничает с 30 странами, а горящий завод в Дубране — один из самых крупных объектов.
Происшествия , Видео , В мире , Пожары
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