Мощный взрыв произошел в ЮАР

На нефтеперерабатывающем заводе в ЮАР произошел мощный взрыв, после чего возник пожар. ЧП случилось на предприятии компании Engen в районе города Дубран. По предварительным данным, шесть человек были госпитализированы с травмами дыхательных путей. В Сети появилось видео инцидента. На кадрах заводские конструкции объяты пламенем. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

Engen является одной из главенствующих на нефтяном рынке ЮАР компаний. Она сотрудничает с 30 странами, а горящий завод в Дубране — один из самых крупных объектов.