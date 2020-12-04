В блоке тюрьмы летчика Ярошенко ввели карантин

«Несколько дней назад в блоке, где содержится Константин, у всех заключенных взяли тесты на коронавирус. Вчера пришли результаты, инфекция подтверждена у 7 человек. В блоке введен карантин сроком на 21 день, запрещены прогулки и выход в магазин», — передает ТАСС слова Виктории.