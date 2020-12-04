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В блоке тюрьмы летчика Ярошенко ввели карантин из-за коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
В блоке тюрьмы летчика Ярошенко ввели карантин
Фото: РИА Новости
Карантинные меры из-за вспышки коронавируса введены в блоке американской тюрьмы Данбери, где содержится летчик Константин Ярошенко, сообщила супруга россиянина Виктория Ярошенко.

«Несколько дней назад в блоке, где содержится Константин, у всех заключенных взяли тесты на коронавирус. Вчера пришли результаты, инфекция подтверждена у 7 человек. В блоке введен карантин сроком на 21 день, запрещены прогулки и выход в магазин», — передает ТАСС слова Виктории.

В октябре Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме Данбери, перевели из изолятора, где он находился на карантине, в тюремный блок.
Ранее адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил, что в США решили не переводить Ярошенко из тюрьмы Данбери в другую тюрьму. До этого сообщалось, что Ярошенко захотели перевести в частную тюрьму.
Напомним, власти США отказали в передаче России Ярошенко, который был осужден в США в 2011 году на 20 лет по обвинению в якобы подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Константин Ярошенко , Алексей Тарасов , Виктория Ярошенко , ИТАР-ТАСС , США
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