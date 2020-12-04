На внутренней стороне верхнего яруса кровати заключенного была обнаружена сделанная кровью запись: «Тут умер Тесак». На полу возле кровати были обильные следы крови.

В документе отмечается, что тело Марцинкевича нашли на нижнем ярусе. Надпись была в пределах досягаемости рук умершего.

На правой голени заключенного обнаружили два прижизненных кровоподтека, которые образовались не менее чем за двое суток до смерти Тесака.

В документе также подчеркивается, что исходя из записей с камер видеонаблюдения, к заключенному во время проверок заходили только сотрудники СИЗО. Последняя проверка датируется 15 сентября.

Тело Максима Марцинкевича дежурный обнаружил 16 сентября в 8:16. Сообщение в полицию об этом поступило лишь спустя час, в 9:14.

Ранее стало известно , что во рту Тесака при исследовании его трупа нашли еще одну записку, завернутую в полимерный материал. Из ее содержания следует, что убийства, в которых Тесак якобы признался в беседе со следователем, он не совершал, а себя и иных лиц, указанных в показаниях, оговорил.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге книгу про коммунизм и личный дневник.