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Стало известно о кровавой надписи на кровати погибшего в СИЗО Тесака 

Lenta.ru 1 час назад
В камере погибшего в СИЗО Челябинской области националиста Максима Марцинкевича (Тесака) обнаружена кровавая надпись. Об этом сказано в постановлении регионального управления Следственного комитета России (СКР) об отказе в возбуждении уголовного дела. Текст документа имеется в распоряжении «Ленты.ру».
На внутренней стороне верхнего яруса кровати заключенного была обнаружена сделанная кровью запись: «Тут умер Тесак». На полу возле кровати были обильные следы крови.
В документе отмечается, что тело Марцинкевича нашли на нижнем ярусе. Надпись была в пределах досягаемости рук умершего.
На правой голени заключенного обнаружили два прижизненных кровоподтека, которые образовались не менее чем за двое суток до смерти Тесака.
В документе также подчеркивается, что исходя из записей с камер видеонаблюдения, к заключенному во время проверок заходили только сотрудники СИЗО. Последняя проверка датируется 15 сентября.
Тело Максима Марцинкевича дежурный обнаружил 16 сентября в 8:16. Сообщение в полицию об этом поступило лишь спустя час, в 9:14.
Ранее стало известно, что во рту Тесака при исследовании его трупа нашли еще одну записку, завернутую в полимерный материал. Из ее содержания следует, что убийства, в которых Тесак якобы признался в беседе со следователем, он не совершал, а себя и иных лиц, указанных в показаниях, оговорил.
16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге книгу про коммунизм и личный дневник.
В тот же день родители Тесака потребовали возбудить дело об убийстве их сына. Соответствующее обращение представитель интересов семьи, адвокат Алексей Михальчик, направил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В заявлении отмечалось, что Марцинкевич рассказывал своему адвокату о пытках, которым его подвергали в СИЗО.
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Комментарии 4
Происшествия , Видео , Александр Бастрыкин , Алексей Михальчик , Максим Марцинкевич , СКР , ФСИН , Lenta.ru , Челябинская Область
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