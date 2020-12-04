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Москва

ГРУ займется проверкой дела журналиста Сафронова о госизмене 

Lenta.ru и ещё 4 6 часов назад
ГРУ проверит дело журналиста Сафронова
Фото: РИА Новости
Следователи ФСБ поручили специалистам Главного управления Генштаба Минобороны, более известного как ГРУ, проверить достоверность и степень секретности данных, которые журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов якобы передал иностранным разведкам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в военных кругах.
По данным издания, проверкой этих сведений займутся также сотрудники других подразделений военного ведомства и их коллеги из Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
В Минобороны отправлены на оценку данные, которые в 2017 году Сафронов, по версии обвинения, передал представителям чешской разведки, о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке».
Кроме того, следователи ФСБ и оперативники департамента военной контрразведки ведут допросы служащих Минобороны, которые имели доступ к гостайне и контактировали с журналистом. Для поиска информаторов Сафронова спецслужбы также изучают данные «прослушки» его телефонных переговоров.
Журналист настаивает, что в работе использовал только сведения из открытых источников. Следователи поручили криминалистам ФСБ и подразделениям по информационной безопасности проверить эту версию.
Сафронова задержали 7 июля. Срок его ареста продлен до апреля. По данным ФСБ, его завербовал чешский журналист Мартин Лариш.
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Происшествия , Иван Сафронов , ФСБ , Министерство обороны , Генштаб , ГРУ , Роскосмос , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
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