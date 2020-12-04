Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Опубликовано видео подробностей о смерти во время стрима блогера Reeflay 

Алевтина Жаркова 15 минут назад
Блогера Reeflay, в прямом эфире с которым умерла девушка, задержали в Подмосковье. В отношении 30-летнего Стаса Решетникова возбудили уголовное дело после проведенной доследственной проверки.
Решетникова подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. В ходе экспертизы у потерпевшей были обнаружены закрытая черепно-мозговая травма и множественные кровоподтеки, а также субдуральная гематома.
Напомним, подруга блогера Валентина скончалась 2 декабря во время стрима. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала ее смерть.
Происшествия , Видео , Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
03:30
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
Армия
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
01:13
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
В мире
Акция протеста в центре Еревана попала на видео
01:21
Акция протеста в центре Еревана попала на видео
В мире
Жалобы Кристины Асмус попали на видео
03:17
Жалобы Кристины Асмус попали на видео
Шоу-бизнес
Видео возобновления учебного процесса в Карабахе
01:47
Видео возобновления учебного процесса в Карабахе
Армия
Разминирование юга Степанакерта попало на видео
00:54
Разминирование юга Степанакерта попало на видео
Армия
Видео запуска ракеты-носителя «Союз-2» с Плесецка
00:57
Видео запуска ракеты-носителя «Союз-2» с Плесецка
Наука и техника
Учебные стрельбы расчетов БМП-3 попали на видео
01:15
Учебные стрельбы расчетов БМП-3 попали на видео
Армия
Опубликовано видео нового заявления Тихановской
02:00
Опубликовано видео нового заявления Тихановской
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение