Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки

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Блогера Reeflay, в прямом эфире с которым умерла девушка, задержали в Подмосковье . В отношении 30-летнего Стаса Решетникова возбудили уголовное дело после проведенной доследственной проверки.

Решетникова подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. В ходе экспертизы у потерпевшей были обнаружены закрытая черепно-мозговая травма и множественные кровоподтеки, а также субдуральная гематома.

Напомним, подруга блогера Валентина скончалась 2 декабря во время стрима. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала ее смерть.