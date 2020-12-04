Протаранивший ворота церкви москвич избил настоятеля 

Житель Москвы , протаранивший на автомобиле ворота церкви Иоанна Предтечи, побил настоятеля. Об этом сообщает РЕН ТВ

По данным телеканала, 45-летний мужчина пришел в церковь и стал громко кричать. К нему подошел настоятель и сделал замечание. В ответ на это москвич ударил оппонента по руке, а затем выбежал на улицу, сел в автомобиль и въехал в ворота церкви.

Позже его доставили в полицию. Выяснилось, что нарушитель был пьян. Кроме того, ранее его лишили водительских прав за езду в нетрезвом состоянии, а 14 лет назад он был судим по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств.