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Протаранивший ворота церкви москвич избил настоятеля 

Мослента и ещё 4 1 час назад
Житель Москвы, протаранивший на автомобиле ворота церкви Иоанна Предтечи, побил настоятеля. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, 45-летний мужчина пришел в церковь и стал громко кричать. К нему подошел настоятель и сделал замечание. В ответ на это москвич ударил оппонента по руке, а затем выбежал на улицу, сел в автомобиль и въехал в ворота церкви.
Позже его доставили в полицию. Выяснилось, что нарушитель был пьян. Кроме того, ранее его лишили водительских прав за езду в нетрезвом состоянии, а 14 лет назад он был судим по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств.
В ноябре сообщалось, что в центре Москвы таксист избил женщину. Пострадавшую госпитализировали с ушибами, подозрением на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
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Происшествия , Видео , Москва
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