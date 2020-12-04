В столичном метро открыли стрельбу

"Вечером 3 декабря на станции метро "Владыкино" сотрудниками восьмого отдела полиции УВД на Московском метрополитене задержан 26-летний неработающий мужчина, который произвел выстрелы вверх из находившегося при нем травматического пистолета. Пострадавших нет", — сказали в пресс-службе, отметив, что разрешение на оружие у задержанного есть.