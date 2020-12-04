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Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на станции метро «Владыкино» в Москве 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В столичном метро открыли стрельбу
Фото: ТАСС
Сотрудники полиции задержали безработного мужчину, который устроил стрельбу на станции "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Вечером 3 декабря на станции метро "Владыкино" сотрудниками восьмого отдела полиции УВД на Московском метрополитене задержан 26-летний неработающий мужчина, который произвел выстрелы вверх из находившегося при нем травматического пистолета. Пострадавших нет", — сказали в пресс-службе, отметив, что разрешение на оружие у задержанного есть.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полиция начала проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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