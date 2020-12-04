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В ракетах «Союз» найдены бракованные детали 

Павел Тиунов 1 час назад
В ракетах «Союз» найдены бракованные детали
Фото: ТАСС
Эксперты «Роскосмоса» предотвратили несколько возможных аварийных ситуаций, которые могли возникнуть в полете ракет «Союз», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической сфере. Специалисты установили, что на носителях были установлены бракованные детали от поставщика.
Речь о некачественных клапанах в блоках первых ступеней ракет. Сначала неполадку обнаружили в ракете «Союз-СТ» на космодроме Куру. Неисправность устранили, и носитель успешно вывел на орбиту спутник Объединенных Арабских Эмиратов. Однако эксперты Роскосмоса решили проверить на возможные неполадки блоки других ракет на остальных космодромах. Оказалось, что как минимум в семи ракетах «Союз-2» клапаны были не исправны и впоследствии могли не сработать, что в процессе полета привело бы к нештатным аварийным ситуациям. Все некачественные детали были заменены.
Служебное расследование позволило установить, что бракованные запчасти были изготовлены в 2016 году на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов», входящем в корпорацию Ростех. Эксперты выяснили даже имя конкретного мастера, который допустил выпуск некондиции.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в планах госкорпорации есть разработка новой отечественной ракеты-носителя, которая будет рассчитана на 100 запусков. Речь идет о разработке многоразовой первой ступени для ракеты «Союз-СПГ», которая, как ожидается, должна превзойти аналогичный агрегат для Falcon 9 от Space X Илона Маска. Предполагается, что носитель, который будет поставлен на замену ракете «Союз-2», будет работать на метане и использоваться гораздо чаще, чем американский аналог. Рогозин добавил, что российские специалисты внимательно следят за американскими разработками, но не повторяют достижения заокеанских коллег, а пытаются превзойти их.
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Происшествия , Дмитрий Рогозин , Ростех , Роскосмос , РИА Новости
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