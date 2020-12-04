В ракетах «Союз» найдены бракованные детали 

Эксперты «Роскосмоса» предотвратили несколько возможных аварийных ситуаций, которые могли возникнуть в полете ракет «Союз», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической сфере. Специалисты установили, что на носителях были установлены бракованные детали от поставщика.

Речь о некачественных клапанах в блоках первых ступеней ракет. Сначала неполадку обнаружили в ракете «Союз-СТ» на космодроме Куру. Неисправность устранили, и носитель успешно вывел на орбиту спутник Объединенных Арабских Эмиратов. Однако эксперты Роскосмоса решили проверить на возможные неполадки блоки других ракет на остальных космодромах. Оказалось, что как минимум в семи ракетах «Союз-2» клапаны были не исправны и впоследствии могли не сработать, что в процессе полета привело бы к нештатным аварийным ситуациям. Все некачественные детали были заменены.

Служебное расследование позволило установить, что бракованные запчасти были изготовлены в 2016 году на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов», входящем в корпорацию Ростех . Эксперты выяснили даже имя конкретного мастера, который допустил выпуск некондиции.