Пациенты с коронавирусом подрались за кислород

Ситуация в Николаевской области, как отмечается в материале, близка к критической: в ряде учреждений уже заняты все койки, не хватает кислорода и медицинского персонала.

"Нужно менять кислородные маски: кому-то стало легче — дай подышать другому. Один лежит с сатурацией ниже 80 и смотрит, как его сосед дышит кислородом. Люди буквально ползут к окнам, чтобы открыть и подышать", — приводит издание слова медицинской сестры реанимационного отделения одной из больниц области.

Одна из бывших пациенток рассказала, что медперсонал в таких условиях делает все возможное, но кислорода не хватает. "Порой дышали несколько человек по очереди по 10–15 минут от одной точки. Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило", — сообщила она.

Семейный врач из Николаева в интервью "Обозревателю" сравнил свой рабочий день с "адом". "Очереди под дверями, половина из них не записана на прием, потому что уже нет мест. Пристроить пациента в больницу очень сложно", — рассказал он.

По ее словам, многие врачи уже уволились или ищут такую возможность.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил, что в стране могут ввести тотальный карантин на новогодние праздники. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассматривает возможность ужесточения карантина из-за коронавируса.

По данным Минздрава Украины общее число COVID-19 в стране превысило 700 тысяч, более 335 тысяч человек выздоровели, еще 12 тысяч скончались.