Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Украинские СМИ сообщили о драках пациентов с COVID-19 за кислород 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Пациенты с коронавирусом подрались за кислород
Фото: ТАСС
В больницах Николаевской области на Украине пациенты с коронавирусом дерутся за кислород, чтобы подышать, сообщает издание "Обозреватель".
Ситуация в Николаевской области, как отмечается в материале, близка к критической: в ряде учреждений уже заняты все койки, не хватает кислорода и медицинского персонала.

"Нужно менять кислородные маски: кому-то стало легче — дай подышать другому. Один лежит с сатурацией ниже 80 и смотрит, как его сосед дышит кислородом. Люди буквально ползут к окнам, чтобы открыть и подышать", — приводит издание слова медицинской сестры реанимационного отделения одной из больниц области.

Одна из бывших пациенток рассказала, что медперсонал в таких условиях делает все возможное, но кислорода не хватает. "Порой дышали несколько человек по очереди по 10–15 минут от одной точки. Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило", — сообщила она.
Семейный врач из Николаева в интервью "Обозревателю" сравнил свой рабочий день с "адом". "Очереди под дверями, половина из них не записана на прием, потому что уже нет мест. Пристроить пациента в больницу очень сложно", — рассказал он.
По ее словам, многие врачи уже уволились или ищут такую возможность.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил, что в стране могут ввести тотальный карантин на новогодние праздники. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассматривает возможность ужесточения карантина из-за коронавируса.
По данным Минздрава Украины общее число COVID-19 в стране превысило 700 тысяч, более 335 тысяч человек выздоровели, еще 12 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
Последние новости
Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой Россиянам разъяснили порядок выплаты пенсий за декабрь и январь Россиянам разъяснили порядок выплаты пенсий за декабрь и январь Неочевидный симптом коронавируса, который точно указывает на болезнь Неочевидный симптом коронавируса, который точно указывает на болезнь
Комментарии 1
Происшествия , Денис Шмыгаль , Максим Степанов , Киев , Николаев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Уборщица подралась с семиклассником в российской школе
00:56
Уборщица подралась с семиклассником в российской школе
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
03:30
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
Армия
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
01:13
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
В мире
Акция протеста в центре Еревана попала на видео
01:21
Акция протеста в центре Еревана попала на видео
В мире
Жалобы Кристины Асмус попали на видео
03:17
Жалобы Кристины Асмус попали на видео
Шоу-бизнес
Видео возобновления учебного процесса в Карабахе
01:47
Видео возобновления учебного процесса в Карабахе
Армия
Разминирование юга Степанакерта попало на видео
00:54
Разминирование юга Степанакерта попало на видео
Армия
Видео запуска ракеты-носителя «Союз-2» с Плесецка
00:57
Видео запуска ракеты-носителя «Союз-2» с Плесецка
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение