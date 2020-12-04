В Горно-Алтайске молодая семья Ипатовых собирается судиться с местным Минздравом из-за того, что их годовалая дочь Ева полностью ослепла. Потеря зрения у девочки произошла не сразу, Ева слепла в течение нескольких месяцев из-за ретинопатии (болезнь, при которой отслаивается сетчатка глаза). Родители уверены, что полная потеря зрения произошла из-за врачебной халатности — диагноз был поставлен слишком поздно, болезнь уже находилась в той стадии, когда врачи из разных больниц не могли ничего поделать. После родов мама с Евой пролежали в больнице целых 2 месяца и офтальмолог никаких нарушений не обнаружил. Дело находится на рассмотрении в суде.
Видео ошибки врача, из-за которой ослеп ребёнок
Читайте также