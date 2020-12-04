3 декабря в Краснодарском крае в городе Белореченске группа лиц ограбила ломбард. Все участники ограбления (их было двое) при этом находились в медицинских защитных костюмах. Сам процесс грабежа проходил под гимн России, который мужчины включили на полную громкость. В социальных сетях это ограбление уже называют "ограбление по-коронавирусному" или "ограбление в стиле COVID-19". Само же преступление вышло совсем не комедийным. Злоумышленники напали на продавщицу ломбарда, прыснули ей в лицо из газового баллончика и вынесли продукцию на 4 миллиона рублей. Все происходящее снимала камера видеонаблюдения. Воров очень быстро задержали сотрудники полиции. Им грозит до 9 лет тюрьмы.
Коронавирусное ограбление ломбарда попало на видео
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