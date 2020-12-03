В камере Марцинкевича нашли кровавое послание 

В камере челябинского СИЗО , где скончался националист Максим Марцинкевич по прозвищу «Тесак», нашли сделанную кровью надпись. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на постановление регионального управления СК РФ об отказе в возбуждении уголовного дела об убийстве после смерти Марцинкевича.

В постановлении сообщается, что на внутренней поверхности верхнего яруса кровати была найдена рукописная надпись: «Здесь умер Тесак», сделанная кровью.

Тело Тесака было обнаружено на нижнем ярусе кровати. В камере было найдено две предсмертные записки. В первой Марцинкевич обращается к администрации СИЗО, приносит ей извинения «за доставленные неудобства» и просит передать его жене дневник и книгу «Протекционизм и коммунизм», а остальные вещи «утилизировать». Во второй он сообщает, что уже вскрыл сонную артерию и не боится умирать.

Как стало известно на днях, судмедэксперты обнаружили во рту Тесака третью записку. В ней он говорит, что не совершал преступлений, в которых ранее признавался, а также, что оговорил других лиц, фамилии которых называл в показаниях.

Как сообщал «Рамблер», Максима Марцинкевича 16 сентября нашли мертвым в челябинском СИЗО. В СК объявили о самоубийстве и рассказали, что незадолго до смерти он признался в причастности к нескольким убийствам. Близкие Марцинкевича заявили о следах пыток на его теле и требуют признать смерть националиста убийством.