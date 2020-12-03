Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В камере Марцинкевича нашли кровавое послание 

Вероника Полынина 22 минуты назад
В камере Марцинкевича нашли кровавое послание
Фото: РИА Новости
В камере челябинского СИЗО, где скончался националист Максим Марцинкевич по прозвищу «Тесак», нашли сделанную кровью надпись. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на постановление регионального управления СК РФ об отказе в возбуждении уголовного дела об убийстве после смерти Марцинкевича.
В постановлении сообщается, что на внутренней поверхности верхнего яруса кровати была найдена рукописная надпись: «Здесь умер Тесак», сделанная кровью.
Тело Тесака было обнаружено на нижнем ярусе кровати. В камере было найдено две предсмертные записки. В первой Марцинкевич обращается к администрации СИЗО, приносит ей извинения «за доставленные неудобства» и просит передать его жене дневник и книгу «Протекционизм и коммунизм», а остальные вещи «утилизировать». Во второй он сообщает, что уже вскрыл сонную артерию и не боится умирать.
Как стало известно на днях, судмедэксперты обнаружили во рту Тесака третью записку. В ней он говорит, что не совершал преступлений, в которых ранее признавался, а также, что оговорил других лиц, фамилии которых называл в показаниях.
Как сообщал «Рамблер», Максима Марцинкевича 16 сентября нашли мертвым в челябинском СИЗО. В СК объявили о самоубийстве и рассказали, что незадолго до смерти он признался в причастности к нескольким убийствам. Близкие Марцинкевича заявили о следах пыток на его теле и требуют признать смерть националиста убийством.
Видео дня. Телефонные номера звезд шоу-бизнеса слили в Сеть
Комментарии
Происшествия , Максим Марцинкевич , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
00:25
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
Происшествия
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
01:41
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
Происшествия Криминал
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
00:48
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
Политика
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
02:00
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
Общество Происшествия
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
00:33
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
Происшествия Криминал
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
01:22
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
В мире Политика
Москвичку едва не убило канализационным люком
00:50
Москвичку едва не убило канализационным люком
Происшествия Новости Москвы
Вместо всеобщего оповещения город слушал храп дежурного
00:14
Вместо всеобщего оповещения город слушал храп дежурного
Общество В мире
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
00:23
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
Происшествия Пожары
Киркоров устроил вечеринку без масок, несмотря на COVID-19
00:49
Киркоров устроил вечеринку без масок, несмотря на COVID-19
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение