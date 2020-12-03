В Бурятии произошло сильное землетрясение 

Подземные толчки были зарегистрированы в 15:37 по московскому времени. Им дана оценка как «очень сильные». Разрушений при этом нет. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Отмечается, что, согласно данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения оценена в 4,9.