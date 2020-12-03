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В Бурятии произошло сильное землетрясение 

Мир24 1 час назад
В Бурятии произошло сильное землетрясение
Фото: РИА Новости
В Республике Бурятия зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр находился в 366 километрах от иркутского города Усть-Кут, информирует «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
Подземные толчки были зарегистрированы в 15:37 по московскому времени. Им дана оценка как «очень сильные». Разрушений при этом нет. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Отмечается, что, согласно данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения оценена в 4,9.
Месяцем ранее в другом российском регионе тоже произошло сильное землетрясение. На Сахалине магнитуда составила 4,6.
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Происшествия , РАН , Интерфакс , Иркутская Область , Республика Бурятия , Усть-Кут
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