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Заподозренного в причастности к гибели беременной подруги блогера задержали 

Lenta.ru 15 минут назад
Устроивший стрим с мертвой подругой блогер задержан
Фото: страница Станислава Решетникова во «ВКонтакте»
Российского блогера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, которого следователи заподозрили в причастности к смерти подруги Валентины Григорьевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным ГСУ СК России по Московской области, задержан блогер, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки, передает РИА Новости. Однако его имя не сообщается.
Против Решетникова, устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера, возбудили уголовное дело.
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Происшествия , Валентина Григорьева , РИА Новости
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