Устроивший стрим с мертвой подругой блогер задержан

Российского блогера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, которого следователи заподозрили в причастности к смерти подруги Валентины Григорьевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным ГСУ СК России по Московской области, задержан блогер, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки, передает РИА Новости. Однако его имя не сообщается.
Против Решетникова, устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера, возбудили уголовное дело.