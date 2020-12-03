Труп нашли среди мусора в московской квартире

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Мужчина найден мертвым в квартире в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах

Как рассказал собеседник агентства, в правоохранителям обратился жилец дома на ул. Таганская. Он сообщил, что его сосед долго не выходит на связь.

«Дверь в квартиру оказалась закрыта, пришлось вскрывать. В жилище обнаружен труп мужчины 1947 года рождения, находившийся в инвалидной коляске. В квартире повсюду бардак, мусор», — пояснил источник.

Выяснилось, что покойный жил один в однокомнатной квартире, злоупотреблял спиртным. Тело доставили в морг для установления причины смерти.