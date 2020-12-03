Россиянка выкрала тяжелобольного сына из больницы

Санкт-Петербурге отрицающая ВИЧ россиянка выкрала из больницы имени Раухфуса тяжелобольного шестилетнего сына. Об этом сообщил телеканал 78.ru

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По данным канала, мальчик якобы болен СПИДом и язвенно-некротический стоматитом.

Как объяснила 37-летняя женщина, органы опеки настаивали, что ребенку надо сдать анализ на ВИЧ, но она была против. По ее словам, мальчика собирались класть в отдельный бокс и брать пункцию костного мозга. Мать утверждает, что у ребенка подозрение на инфекционный мононуклеоз в четвертой стадии — по ее мнению, это и стало причиной проблем со здоровьем ее сына.

Она добавила, что медики начали пугать ее. «Они начали меня пугать, вот я и сказала, чтобы написали от меня отказ. Я таким врачам не доверяю», — заявила россиянка. По ее словам, она опасается, что ребенка заберут. Женщина также рассказала, что у сына взяли много крови и «напичкали антибиотиками». При этом ребенок чувствует себя хорошо, но устал от «путешествий», заключила мать.

Информацию о похищении ребенка подтвердили в петербургском аппарате уполномоченного по правам ребенка, передает «Росбалт» . Там рассказали, что семью с момента рождения ребенка мониторил местный центр ВИЧ/СПИД. Ранее аналогичная ситуация с этой женщиной и ее ребенком произошла в Ставрополе — мальчика дважды направляли в больницу, а мать забирала его, добавили в аппарате.