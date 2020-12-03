Пилоты снова нарисовали неприличную фигуру в небе 

Пилоты самолета Ан-26, принадлежащего компании «Летные проверки и системы», со второй попытки изобразили в небе фигуру в виде пениса, сообщает «Подъем» со ссылкой на сайт Flightradar24, отслеживающий траекторию движения самолетов.
1 декабря Ан-26 вылетел из Ухты и над поселком Мутный Материк «нарисовал» силуэт пениса.
«Связано ли это с акцией в поддержку Дзюбы или уже скорее в поддержку пилотов «Победы», неизвестно», — отмечает «Подъем».
flightradar24.com
Как сообщал «Рамблер», 11 ноября лайнер авиакомпании «Победа» выполнял рейс из Москвы в Екатеринбург. На подлете к аэропорту Кольцово пилоты, ожидая разрешения на посадку, совершили несколько виражей так, что на карте получилась траектория, напоминающая фаллический символ. В авиакомпании прокомментировали инцидент: «Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны „Победы“ так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле». Позже Росавиация начала проверку инцидента, которая показала, что летчики выполняли распоряжение начальства и следовали по заранее указанным точкам. После этого в Минтрансе предложили наказать руководство «Победы» за пренебрежение правилами безопасности во время пассажирских перелетов.