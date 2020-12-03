Российский школьник покончил с собой из-за наследства 

Мальчик проживал с мамой и младшей сестрой в частном доме в Новой Москве. Его родители были в разводе. Помимо родной сестры, у старшеклассника были еще сводные братья и сестры.

Мальчик рассчитывал, что отец после окончания школы перепишет на него нежилое помещение в столице. На деньги от сдачи недвижимости в аренду школьник планировал оплачивать свое обучение в престижном зарубежном вузе.

Сообщается, что молодой человек демонстрировал успехи в учебе: ему хорошо давались иностранные языки, история и экономика.

В конце ноября мальчик пожаловался друзьям, что его надежды поступить в университет за границей рухнули: отец подарил обещанную ему недвижимость одной из сводных сестер.

В начале декабря школьник разослал друзьям сообщение с прощальными словами, а к одной из одноклассниц приехал попрощаться лично. После этого юноша покончил с собой.

Как писал «Рамблер», ранее в одной из московских квартир бабушка обнаружила тело своего 17-летнего внука с пакетом на голове и перемотанными скотчем руками и ногами. По предварительной информации, школьник покончил с собой.