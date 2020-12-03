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Нападение с молотком на москвичку «по ошибке» попало на видео

Алевтина Жаркова
50 минут назад
В Москве мужчина напал на незнакомку с молотком. Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения. Соответствующую запись публикует в своем Telegram-канале Агентство «Москва».
Хулиган напал на москвичку у подъезда жилого дома в Южном Тушине. Он нанес потерпевшей удар молотком по голове. Женщине удалось убежать на нападавшего и обратиться за помощью к прохожим. Они проводили жертву преследователя до дома.
Позднее пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где у нее диагностировали травму головы. Мужчину задержали полицейские. Он заявил стражам порядка, что перепутал свою жертву с супругой. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,АГН "Москва",
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