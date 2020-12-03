Москвич напал на женщину, перепутав ее с женой

Вооруженный молотком мужчина напал на женщину в Москве . Об этом сообщает информационный портал "МВД Медиа".

По данным издания, в правоохранительные органы обратилась 27-летняя жительница столицы. Она заявила, что разговаривала по телефону у подъезда дома на бульваре Яна Райниса, когда на нее напали.

Неизвестный начал бить женщину молотком по голове. Пострадавшей удалось убежать и обратиться за помощью. Мужчина, в свою очередь, предпринял еще одну попытку нападения, после чего скрылся.

Полиции удалось задержать злоумышленника, который оказался 47-летним ранее судимым мужчиной. В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов он заявил, что перепутал пострадавшую со своей женой, с которой у него был конфликт.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. В Москве накануне задержали подозреваемого в нападении на пассажира метро. Инцидент произошел на станции "Текстильщики". Из-за конфликта на эскалаторе мужчина ударил собеседника острым предметом и скрылся.