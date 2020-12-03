Подруга блогера Стаса Решетникова (Reeflay), с трупом которой он вел онлайн-трансляцию, умерла от остановки сердца в результате интоксикации. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным «112», в крови у Валентины нашли следы мефедрона, амфетамина, каннабиса и алкоголя. По предварительной версии, именно интоксикация привела к смерти девушки, а время, проведенное на морозе, стало отягчающим фактором.

«112» утверждает, что мефедрон и «приличное количество» алкоголя также обнаружили в организме Решетникова.

Как писал «Рамблер», запись стрима Reeflay с погибшей девушкой была опубликована на YouTube. На видео блогер пытался привести девушку в чувство, но трансляцию не останавливал.

По данным Life, девушке было 26 лет, она была беременна. Трансляция, участницей которой она стала, велась из частного дома в Подмосковье. Издание отмечает, что во время стрима, пока девушка была жива, блогер брызгал ей в лицо из перцового баллончика, хотя она кричала, задыхалась и просила воды. Когда у нее случилась диарея, Решетников выгнал ее на холод.

Через несколько часов блогер решил пустить ее обратно, но она уже была без сознания. СМИ писали, что первыми скорую вызвали соседи, которые увидели лежащую на улице девушку.