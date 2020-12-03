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Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России 

Алевтина Жаркова 53 минуты назад
В Краснодарском крае двое мужчин ограбили ломбард в костюмах спецзащиты. Запись с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал «Бушующий мир».
На кадрах облаченные в комбинезоны биологической защиты и маски злоумышленники средь бела дня ворвались в помещение организации и вынесли оттуда ювелирные украшения.
Находившаяся в момент происшествия в ломбарде продавец, не смогла оказать сопротивление преступникам: мужчины брызнули ей в лицо слезоточивый газ и бросили на пол. Источник сообщает, что перед входом в кредитное учреждение они установили портативную колонку, из которой доносился гимн России.
Происшествия , Видео , Криминал
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