Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России 

Краснодарском крае двое мужчин ограбили ломбард в костюмах спецзащиты. Запись с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал «Бушующий мир».

На кадрах облаченные в комбинезоны биологической защиты и маски злоумышленники средь бела дня ворвались в помещение организации и вынесли оттуда ювелирные украшения.

Находившаяся в момент происшествия в ломбарде продавец, не смогла оказать сопротивление преступникам: мужчины брызнули ей в лицо слезоточивый газ и бросили на пол. Источник сообщает, что перед входом в кредитное учреждение они установили портативную колонку, из которой доносился гимн России.