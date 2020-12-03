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Россиянин попытался убить четырех человек из-за обидного прозвища 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин попытался убить четырех человек из-за прозвища
Фото: nnovgorod.sledcom.ru
В Нижегородской области 39-летний местный житель пришел в полицию с повинной, сообщив, что пытался убить четырех россиян из-за обидного прозвища. Об этом в четверг, 3 декабря «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Склярова.
По версии следствия, вечером 1 декабря компания мужчин отдыхала в одной из квартир в городе Сергач. В какой-то момент мужчина рассказал своих знакомым, что ранее служил в горячей точке, после чего те стали называть его боевиком. Обидевшись на их слова, мужчина вооружился не установленным пока следствием предметом и нанес потерпевшим множественные колюще-режущие ранения.
В результате 44-летний потерпевший скончался на месте происшествия, еще трое были госпитализированы. Их состояние оценивается, как тяжелое, медики борются за их жизни. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).
На допросе мужчина рассказал, что он проходил службу в горячей точке и слова потерпевших причинили ему боль. В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
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Происшествия , СКР , Нижегородская Область , Сергач
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