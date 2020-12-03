Актриса московского театра найдена мертвой 

Актриса Российского молодежного театра Нина Акимова была найдена мертвой в своей собственной квартире на западе столицы, сообщает «Московский комсомолец». Смерть, по предварительным данным, наступила по естественным причинам, несмотря на то, что на теле обнаружены следы побоев.

Журналисты со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах отметили, что труп Акимовой был обнаружен 2 декабря в ее квартире на улице Мосфильмовской. Осмотревшие тело полицейские обнаружили у актрисы две гематомы под глазами и ссадину на лбу. Точные причины смерти будут установлены в результате судебно-медицинской экспертизы.

По данным издания, в последнее время у Акимовой явно были проблемы. В августе 2019 года ее госпитализировали с побоями. Медики забрали актрису из ее собственной квартиры. Тогда предполагалось, что артистку избил кто-то из ее родных, но версия не нашла своего подтверждения. Осенью 2020 года Акимова вовсе исчезла на некоторое время. Директор Российского молодежного театра даже подавала заявление в полицию о пропаже актрисы. Где находилась Акимова до сих пор не известно. На момент смерти ей было 75 лет.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в здании Большого театра обнаружено тело мертвого человека. Скоропостижно скончался уборщик. 1 декабря мужчина 1992 года рождения пришел на работу и пожаловался на плохое самочувствие. Сотрудники театра вызвали ему врача. Медик диагностировала у уборщика тахикардию, дала ему лекарства. Мужчину оставили одного в комнате отдыха. Спустя некоторое время сотрудника театра нашли мертвым.