В РФ умерли 554 пациента с коронавирусом за сутки

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России за последние сутки умерли 554 пациента с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram -канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в четверг, 3 декабря.

Из них 73 летальных исхода зафиксировано в Москве, 69 — в Санкт-Петербурге, 36 — в Московской области.

Кроме того, за последние сутки выявили рекордные 28 145 случаев заражения коронавирусом и 29 502 случая выздоровления.

Всего с начала пандемии в России скончались 41 607 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев заражения достигло 2 375 546.