Москвичку едва не убило канализационным люком

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Инцидент с едва не убившей москвичку крышкой люка попал на видео 

Алевтина Жаркова 35 минут назад
Москвичка едва не стала жертвой взлетевшей на воздух крышки канализационного люка. В Тверском районе столицы девушка снимала на видео сильный пар, поднимающийся из колодцев, в этот момент один из люков, прикрывающий вход в канализационную шахту, под давлением отлетел в сторону. К счастью, очевидица аварии вовремя успела отскочить и не пострадала.
Ранее СМИ сообщали о том, что бетонная плита упала на автомобиль с крыши жилого дома во Владивостоке. Чистящий машину водитель отбежал от нее за секунду до падения.
Происшествия , Видео , Новости Москвы
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