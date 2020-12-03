Москвичку едва не убило канализационным люком

Москвичка едва не стала жертвой взлетевшей на воздух крышки канализационного люка. В Тверском районе столицы девушка снимала на видео сильный пар, поднимающийся из колодцев, в этот момент один из люков, прикрывающий вход в канализационную шахту, под давлением отлетел в сторону. К счастью, очевидица аварии вовремя успела отскочить и не пострадала.

Ранее СМИ сообщали о том, что бетонная плита упала на автомобиль с крыши жилого дома во Владивостоке. Чистящий машину водитель отбежал от нее за секунду до падения.