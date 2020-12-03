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Актриса Нина Акимова найдена мертвой в Москве 

Газета.Ru 17 минут назад
Актриса московского театра найдена мертвой
Фото: kino-teatr.ru
Актриса кино и театра Нина Акимова найдена мертвой в своей квартире в Москве, пишет "Московский комсомолец".
Полиция ведет проверку. Предположительно, смерть наступила от естественных причин, но при осмотре тела 75-летней актрисы правоохранители обнаружили травмы — ссадину на лбу и гематомы в области глаз.
В августе 2019 года Акимова была госпитализирована с побоями, в ноябре 2020 года она пропала, в связи с чем директор Росcийского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум подавала заявление в полицию.
Нина Акимова работала в РАМТе с 1983 года, снималась в фильмах "Дуэль", "Метель".
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Происшествия , Софья Апфельбаум , Нина Акимова , Московский комсомолец , Москва
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