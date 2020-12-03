Актриса московского театра найдена мертвой

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Актриса кино и театра Нина Акимова найдена мертвой в своей квартире в Москве , пишет "Московский комсомолец".

Полиция ведет проверку. Предположительно, смерть наступила от естественных причин, но при осмотре тела 75-летней актрисы правоохранители обнаружили травмы — ссадину на лбу и гематомы в области глаз.

В августе 2019 года Акимова была госпитализирована с побоями, в ноябре 2020 года она пропала, в связи с чем директор Росcийского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум подавала заявление в полицию.

Нина Акимова работала в РАМТе с 1983 года, снималась в фильмах "Дуэль", "Метель".