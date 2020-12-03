Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Канализационный люк взлетел на воздух и чуть не убил москвичку 

Мослента 1 час назад
В Тверском районе Москвы канализационный люк взлетел на воздух и чуть не убил москвичку. Кадры происшествия у станции метро «Достоевская» публикует «Москва 24».
На них видно, что жительница города проходит мимо двух люков, из которых густым столбом валит пар. Женщина снимает происходящее на видео, как вдруг крышка одной из конструкций резко под давлением пара вырывается вверх и с грохотом падает на дорогу.
Известно, что москвичка успела отбежать и не пострадала.
Ранее, в ноябре, в подмосковном Дзержинском из-под земли начал бить кипяток, в результате пострадали школьники, которых ошпарило. Столб пара поднялся на Томилинской улице, напротив школы искусств. В этот момент дети переходили там дорогу.
Мослента: последние новости
Москвичи скупили поддельные справки об отсутствии коронавируса Москвичи скупили поддельные справки об отсутствии коронавируса Москвичи устроили массовую драку из-за парковки во дворе Москвичи устроили массовую драку из-за парковки во дворе В Москве пассажир подрался с водителем и угнал такси В Москве пассажир подрался с водителем и угнал такси
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Москвичку едва не убило канализационным люком
00:50
Москвичку едва не убило канализационным люком
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео храпа «всеобщего оповещения» в Китае
00:14
Опубликовано видео храпа «всеобщего оповещения» в Китае
Общество В мире
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
00:23
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
Происшествия Пожары
Киркоров отметил день рождения дочери, несмотря на COVID-19
00:49
Киркоров отметил день рождения дочери, несмотря на COVID-19
Шоу-бизнес
Скорые с кислородом в Курске попали на видео
00:56
Скорые с кислородом в Курске попали на видео
Происшествия
Пожар в московском онкоцентре попал на видео
00:27
Пожар в московском онкоцентре попал на видео
Происшествия
Видео самостоятельного ремонта дороги от челябинца
00:47
Видео самостоятельного ремонта дороги от челябинца
Общество
Видео последствий взрыва газа в Нур-Султане
02:08
Видео последствий взрыва газа в Нур-Султане
Происшествия
Азаров пояснил ситуацию в Украине и попал на видео
08:02
Азаров пояснил ситуацию в Украине и попал на видео
В мире
Респиратор за 10 миллионов рублей попал на видео
07:15
Респиратор за 10 миллионов рублей попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение