В Тверском районе Москвы канализационный люк взлетел на воздух и чуть не убил москвичку. Кадры происшествия у станции метро «Достоевская» публикует «Москва 24»

На них видно, что жительница города проходит мимо двух люков, из которых густым столбом валит пар. Женщина снимает происходящее на видео, как вдруг крышка одной из конструкций резко под давлением пара вырывается вверх и с грохотом падает на дорогу.

Известно, что москвичка успела отбежать и не пострадала.