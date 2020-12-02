Смерть девушки в прямом эфире: новые подробности

Журналисты обнародовали личность девушки, погибшей во время стрима блогера Reeflay. Ею оказалась 28-летняя уроженка Краснодара , которая на момент смерти находилась в интересном положении, сообщает Telegram-канал Mash.

2 декабря, как сообщал «Рамблер», в YouTube был опубликован стрим Reeflay (Стас Решетников), на котором он пытается привести в чувство свою подругу Валентину. На записи молодой человек тащит девушку, находящуюся без сознания, по полу комнаты.

Далее Решетников пытается привести ее в чувство, затем перекладывает тело на диван, звонит и просит вызвать «скорую помощь». Прибывшие по вызову медики констатировали смерть девушки. Подписчики Решетникова предположили, что происходящее в квартире стримера – постановка ради хайпа.

Позже в объектив камеры на пару секунд попали несколько мужчин в штатском, судя по всему полицейские, которые заявили, что молодой человек «достримился». По предварительной информации, смерть девушки наступила из-за переохлаждения: блогер якобы запер Валентину на балконе из-за того, что она устроила в квартире беспорядок.

Журналисты выяснили, что фамилия погибшей Григорьева. В Сети она чаще всего представлялась Валентиной Гениальной. Ей было 28 лет. На момент смерти девушка была беременна.

Журналисты «Московского комсомольца» связались с подругой Григорьевой. Она пояснила, что трагедия произошла в загородном доме, который снимала пара. Девушка подчеркнула, что блогер был жесток с подругой: он постоянно ей грубил, подшучивал над ней. В какой-то момент Валентина решила съехать от возлюбленного на съемную квартиру, но не успела.