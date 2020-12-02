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Видео подробностей похорон Ирины Антоновой 

Вадим Дроздов 57 минут назад
1 декабря скончалась президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. Причиной смерти женщины называют коронавирус. Антоновой было 98 лет.
«У нее сочетанный диагноз: коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован. Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный кардиосклероз», — заявили в пресс-службе музея.
С 1961 по 2013 год Ирина Антонова была директором Пушкинского музея, после она стала его президентом.
Ирину Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище. Там похоронены ее мама и муж, доктор искусствоведения Евсей Ротенберг, скончавшийся девять лет назад. Прощание состоится в закрытом формате в музее в узком кругу близких людей.
Происшествия , Видео , Ирина Антонова
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