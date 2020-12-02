Видео обнародования письма Ефремова жене Захарова 

Адвокат Михаила Ефремова Александр Добровинский обнародовал письмо, которое написал артист супруге погибшего в ДТП курьера. Письмо датировано 3-м ноября. В письме присутствуют такие строчки: "даже если вы простите меня за смертный грех, за него придется отвечать перед Богом". Адвокат считает, что Ефремову стоило произнести эти слова с самого начала. Кроме этого Ефремов просит прощения за то, что изначально выбрал себе адвоката Эльмана Пашаева. Бывший защитник Ефремова возмущен этим фактом.
"Я не могу простить себя за то, что произошло, за то, что по моей вине погиб хороший мужик. За то, что я доставил много горя его родным, друзьям и знакомым. Прошу вас простить меня", — добавил актер.