Видео обнародования письма Ефремова жене Захарова 

Адвокат Михаила Ефремова Александр Добровинский обнародовал письмо, которое написал артист супруге погибшего в ДТП курьера. Письмо датировано 3-м ноября. В письме присутствуют такие строчки: "даже если вы простите меня за смертный грех, за него придется отвечать перед Богом". Адвокат считает, что Ефремову стоило произнести эти слова с самого начала. Кроме этого Ефремов просит прощения за то, что изначально выбрал себе адвоката Эльмана Пашаева . Бывший защитник Ефремова возмущен этим фактом.

"Я не могу простить себя за то, что произошло, за то, что по моей вине погиб хороший мужик. За то, что я доставил много горя его родным, друзьям и знакомым. Прошу вас простить меня", — добавил актер.