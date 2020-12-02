Двенадцать дней без света: на о. Русский вернули электричество

Специалисты подключили последние два поселка, которые оставались без света после ледяного дождя, обрушившегося на Приморье 19 ноября.

На острове Русский полностью восстановлено электроснабжение. Специалисты подключили последние два поселка, которые оставались без света после ледяного дождя, обрушившегося на Приморье 19 ноября. Об этом сообщил директор АО «Оборонэнерго» Сергей Кирюхин.

«Часть домов обеспечена электричеством по временной схеме. Эта мера помогла вернуть свет и тепло в дома. Далее мы планируем повысить надежность работы электросетевого хозяйства: установить новые опоры, в том числе бетонные, провести современный провод», — сообщил ТАСС Кирюхин.

Он добавил, что на острове случились наиболее сильные повреждения из-за ледяного дождя. Шторм разрушил 73% линий электропередачи, большую часть которых специалистам пришлось отстраивать заново. Также дополнительные сложности возникли из-за закрытия 21 ноября движения по мосту — единственной дороге, соединяющий Русский с материковой частью Владивостока.

«Это внесло дополнительные сложности в процесс доставки специальной техники — вышек, буров, мульчеров. Поэтому до подхода спецтехники бригады разбирали завалы и пилили деревья вручную. Чтобы ускорить процесс восстановления, в Приморский край были направлены работники филиалов АО «Оборонэнерго» со всей страны», — добавил Кирюхин.