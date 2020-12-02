Подробности подрыва дипломатов РФ попали на видео 

В Афганистане в городе Кабул автомобиль сотрудников дипмиссии РФ подорвался на мине. Взрыв произошел недалеко от здания посольства России. К счастью, никто не погиб. Сотрудники посольства получили легкую контузию при взрыве. Удалось установить, что взрывное устройство было самодельным.
Мария Захарова заявила, что, скорее всего, объектом атаки должны были стать бойцы афганских Национальных сил безопасности. Но исключать покушение на российских дипломатов нельзя. Поэтому российский МИД потребовал от афганской стороны тщательного расследования данного происшествия, а также обеспечения безопасности российских учреждений на территории Афганистана.
Ранее в Афганистане при взрыве погибли 30 полицейских и еще 20 получили ранения.