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Водитель в Германии намеренно преследовал пешеходов 

News.ru 36 минут назад
Водитель в Трире намеренно преследовал пешеходов
Фото: globallookpress.com
Водитель автомобиля, сбивший людей в немецком городе Трир, намеренно преследовал пешеходов, заявил министр иностранных дел Германии Рогер Левенц.

Эти зигзаги (траектория движения машины. — NEWS.ru) были намеренно сделаны, чтобы наезжать на людей и наносить им боль, и это было сделано многократно, — подчеркнул он.

Он отметил, что наблюдал место ЧП с расстояния. По его словам, в результате инцидента пострадали 14 человек, четверо из которых получили ранения большой тяжести, четверо — средней тяжести, шестеро — лёгкой тяжести, передаёт РИА Новости.
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Инцидент произошёл днём 1 декабря. В результате ЧП погибли четыре человека, среди которых есть ребёнок. 51-летний шофёр является гражданином Германии. Он был пьян.
В Трир направились премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер и глава земельного МВД Роджер Левенц.
Ранее NEWS.ru писал, что в местной полиции подтвердили задержание виновника происшествия. Найдена также его машина.
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Происшествия , МВД , РИА Новости
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