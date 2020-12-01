Водитель в Трире намеренно преследовал пешеходов

Водитель автомобиля, сбивший людей в немецком городе Трир , намеренно преследовал пешеходов, заявил министр иностранных дел Германии Рогер Левенц.

Эти зигзаги (траектория движения машины. — NEWS.ru) были намеренно сделаны, чтобы наезжать на людей и наносить им боль, и это было сделано многократно, — подчеркнул он.

Он отметил, что наблюдал место ЧП с расстояния. По его словам, в результате инцидента пострадали 14 человек, четверо из которых получили ранения большой тяжести, четверо — средней тяжести, шестеро — лёгкой тяжести, передаёт РИА Новости.

Инцидент произошёл днём 1 декабря. В результате ЧП погибли четыре человека, среди которых есть ребёнок. 51-летний шофёр является гражданином Германии. Он был пьян.

В Трир направились премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер и глава земельного МВД Роджер Левенц.

Ранее NEWS.ru писал, что в местной полиции подтвердили задержание виновника происшествия. Найдена также его машина.