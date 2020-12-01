Ещё
Далее:
Читайте также:
Как советский футболист изменил ход олимпиады
Как советский футболист изменил ход олимпиады Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом 

ТАСС 2 часа назад
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 9 053 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 612 248 случаев заражения, из них 6 524 за последние сутки. Выздоровели 458 409 человек.
Видео дня. Все соцсети завалены: стилиста Зверева просят стать депутатом
ТАСС: последние новости
Автомобиль посольства России подорвался в Кабуле Автомобиль посольства России подорвался в Кабуле В России умерли из-за коронавируса 569 человек за сутки. Это максимум с начала пандемии В России умерли из-за коронавируса 569 человек за сутки. Это максимум с начала пандемии Подозреваемый в убийстве 26 женщин признал свою вину Подозреваемый в убийстве 26 женщин признал свою вину
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Новое видео группы «Каста» взрывает соцсети
02:09
Новое видео группы «Каста» взрывает соцсети
Шоу-бизнес
Появилось видео из роскошной гостиницы в особняке Веры Брежневой
00:14
Появилось видео из роскошной гостиницы в особняке Веры Брежневой
Шоу-бизнес
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
00:57
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Блогер спрыгнул с высокого моста и попал на видео
01:00
Блогер спрыгнул с высокого моста и попал на видео
В мире Происшествия
Дрифт на мемориале с Вечным огнем попал на видео
01:07
Дрифт на мемориале с Вечным огнем попал на видео
Происшествия
Система ПВО на Курилах попала на видео
01:53
Система ПВО на Курилах попала на видео
В мире
Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео
00:33
Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в немецком Трире
00:06
Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в немецком Трире
В мире Происшествия
«Мерседес» сбил девочку на самокате и попал на видео
01:00
«Мерседес» сбил девочку на самокате и попал на видео
Происшествия
Застрявший на пляже в Сиднее внедорожник попал на видео
00:25
Застрявший на пляже в Сиднее внедорожник попал на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение