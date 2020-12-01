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Российский подросток умер при загадочных обстоятельствах 

Lenta.ru 57 минут назад
Подросток умер при загадочных обстоятельствах
Фото: pixabay.com
В Москве при загадочных обстоятельствах умер 17-летний подросток. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Тело юноши обнаружила вернувшаяся домой бабушка. По ее словам, внук руками и ногами были примотан скотчем к столу, а на его голове был надет полиэтиленовый пакет.
По предварительной информации врачей, причиной смерти подростка стало удушье. На его теле не обнаружено никаких травм, кроме небольшой ссадины на спине.
Также бабушка обратила внимание на то, что в квартире был порядок, ничего из вещей не пропало. На месте происшествия работают следователи.
Ранее в ноябре турист из Германии умер в турецком отеле при загадочных обстоятельствах. Последний раз его видели живым через два дня после заезда: консьерж видел, как постоялец зашел к себе в комнату. Тело мужчины пролежало в номере два дня.
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Происшествия , Германия , Москва
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