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Соседка рассказала о семье «поволжского маньяка» 

РИА Новости 17 минут назад
Житель Казани, который подозревается в убийстве 26 пожилых женщин и дает признательные показания, рос в нормальной семье, заявила РИА Новости соседка родителей подозреваемого.
Во вторник в СК РФ сообщили, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. По данным следствия, задержанный, 38-летний житель Казани Радик Тагиров, работает слесарем и был судим в 2009 году за кражу. Он дает признательные показания, заявили в следствии.
На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал людей и похищал сбережения.

"Он (Радик Тагиров — ред.) в последнее время здесь не жил. Он навещал родителей, но не жил. Так ничего сказать не могу. Вырос при нас, нас никого не обижал, рос в нормальной семье: бабушка, мама, папа, сестра, все было хорошо, учился в школе", — отметила соседка.

«Поволжский маньяк» объяснил свои поступки
По словам женщины, ничего плохого про Тагирова она сказать не может.
Она рассказала, что родители предполагаемого преступника, а также соседи тяжело переживают ситуацию.

"Как узнали, так все в шоке. На лекарствах сидим", — добавила соседка.

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Происшествия , Видео , СКР , МВД , РИА Новости
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