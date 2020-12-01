Автомобиль посольства РФ подорвался в Кабуле

Все новости на карте

"1 декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства, находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию", — информировала дипломат.

В комментарии отмечается, что "по предварительной оценке, объектом тератаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан".

По словам Захаровой, посольство России в Афганистане предпринимает дополнительные меры по повышению защищенности своего персонала.

"Российское посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства", — сообщила дипломат.

Захарова подчеркнула, что РФ требует от афганской стороны "провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в Афганистане".