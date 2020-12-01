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Избитый в Нальчике учитель истории покинул реанимацию 

News.ru 2 часа назад
Избитый в Нальчике учитель истории покинул реанимацию
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Учителя истории из Нальчика, избитого в ходе конфликта с учеником, перевели из реанимации в обычную палату.
Об этом РИА Новости рассказали в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии. Ранее состояние пострадавшего оценивалось как среднетяжёлое. У педагога выявили сотрясение мозга и многочисленные переломы, в том числе челюстно-лицевые.
Избитый учитель работает в лицее № 2 Нальчика. 27 ноября у него возник конфликт с учеником. Школьник позвал своего родственника принять участие в выяснении отношений. Также в конфликт вступил друг подростка. В ходе разбирательств началась драка, учитель открыл огонь из травматического оружия, чтобы разогнать оппонентов. Один из спутников ученика был ранен, угрозы его жизни нет.
По факту инцидента в УВД Нальчика возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция по этой статье предусматривает семь лет лишения свободы.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в станице Динской Краснодарского края, где ученик шестого класса набросился на преподавательницу географии.
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Происшествия , МВД , РИА Новости
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