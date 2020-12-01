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Подозреваемый в убийстве 26 женщин признал свою вину 

ТАСС 54 минуты назад
Подозреваемый в убийстве 26 женщин признал свою вину
Фото: РИА НОВОСТИ
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России признал свою вину. Об этом он сказал во время допроса, видео которого распространил пресс-центр МВД.

" (Задержан) по подозрению в совершении убийств бабушек. По каждому эпизоду не смогу вспомнить. Находил их случайно около рынка, возле магазина, смотрел, с сумками провожал до дома. Иногда они звали, иногда напрашивался, представлялся сотрудником управляющей компании. Душил их. Тихий, быстрый (способ), безболезненный для них, мне казалось. (Совершал убийства) с целью ограбления. Можно было их не убивать, но я так не делал, все жертвы пожилого возраста", — сказал подозреваемый.

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