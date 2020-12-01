В СК опровергли проверку по высказываниям Навального 

Следственный комитет РФ опроверг информацию о проверке по высказываниям блогера Алексея Навального в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А. Навального не соответствует действительности", — сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
По ее словам, "Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства". Она обратила внимание СМИ на необходимость "распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам".
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что московские следователи проводят проверку после высказываний блогера Алексея Навального в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 27 апреля, в связи с которыми 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).