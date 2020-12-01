«Начал гнить заживо»: убийца бывшей жены в Калининграде попросил прощения 

Сегодня появилось видеообращение Александра М., который в Калининграде расстрелял бывшую жену и покончил с собой. В ролике он попросил прощения, пишет «Комсомольская правда».

Как сообщал «Рамблер», вечером 26 ноября Александр подкараулил у дома свою бывшую жену, которая переехала из Кемерово в Калининград после развода, и расстрелял ее. После убийства мужчина встал на колени и покончил с собой. При этом мать погибшей рассказала, экс-супруг неоднократно угрожал ее дочери. У пары осталось двое детей.

Сегодня в YouTube-канале Александра М. появилось четвертое видео, записанное им перед убийством. В ролике стрелок рассказал, что не видит другого выхода, так как после развода «потерял все».

«У родных, у всех прошу прощения. Так надо было. Так, как я поступил — это не есть правильно. Но по-другому никак… Финансовые проблемы пережил бы, все остальное. Но когда теряешь детей, когда теряешь любимых… Получается, что потерял все», — заявил он.

Мужчина также рассказал, что у него начались проблемы со здоровьем и «не осталос