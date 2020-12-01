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Видео неудачной атаки пиратов в Аденском заливе 

Вадим Дроздов 1 час назад
Новости о нападении сомалийских пиратов стали частым явлением. В Аденском заливе пираты постоянно пытаются грабить торговые суда. Чаще всего они используют небольшие лодки, таранят корабли и стреляют по членам экипажа. Поэтому работающие на торговых судах моряки начали возить с собой оружие, чтобы защищаться от сомалийских морских грабителей. Один из таких случаев попал на видео. Капитан корабля увидел приближающуюся издалека пиратскую лодку и отдал приказ своему экипажу о защите судна, сам взял винтовку и пошел на палубу, чтобы отстреливаться от незваных гостей. Все происходящее записывала камера, прикрепленная к шлему капитана.
Происшествия , Видео
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