Задержание экс-главы Минздрава попало на видео 

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Иркутске задержали экс-министра здравоохранения региона Наталию Ледяеву. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере — чиновницы поставляла фальшивые маски и респираторы в больницы целой области. Ранее по этому же делу был задержан ее сын. Следственный комитет Иркутской области выдвинул семье обвинение в хищении 25 миллионов рублей из бюджета при исполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты.

"В больницу поставлялись контрафактные маски и респираторы", — говорится в обращении.

Непосредственно поставками занимался сын Ледяевой. Ей уже выбирают меру пресечения.

Губернатор Иркутской области заявил: "У нас нет неприкасаемых. Если человек виноват, он должен отвечать по закону".