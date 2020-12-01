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Задержание экс-главы Минздрава попало на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Иркутске задержали экс-министра здравоохранения региона Наталию Ледяеву. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере — чиновницы поставляла фальшивые маски и респираторы в больницы целой области. Ранее по этому же делу был задержан ее сын. Следственный комитет Иркутской области выдвинул семье обвинение в хищении 25 миллионов рублей из бюджета при исполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты.
"В больницу поставлялись контрафактные маски и респираторы", — говорится в обращении.
Непосредственно поставками занимался сын Ледяевой. Ей уже выбирают меру пресечения.
Губернатор Иркутской области заявил: "У нас нет неприкасаемых. Если человек виноват, он должен отвечать по закону".
Происшествия , Видео , Минздрав РФ , СКР
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