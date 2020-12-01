Видео с медиками, жалующимися на отсутствие доплат 

Медицинские работники опять жалуются на отсутствие выплат за работу с коронавирусными больными. На этот раз в Приморье.

"Ночью мы, фельдшера, работаем в одиночку на весь город. В одиночку мы моем машины, извините, после окровавленных, после обрыганных больных, после ковидных больных", — говорится в эмоциональном обращении сотрудников одной из больниц.

При этом медики уже третий месяц не получают надбавки. Работники скорой помощи также сообщают о нехватке машин и персонала.

"На наш город, в котором находятся более 43 тысяч человек, проживает официально, всего 2 автомашины", — говорит уже другая сотрудница.