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Видео с медиками, жалующимися на отсутствие доплат 

Вадим Дроздов 1 час назад
Медицинские работники опять жалуются на отсутствие выплат за работу с коронавирусными больными. На этот раз в Приморье.
"Ночью мы, фельдшера, работаем в одиночку на весь город. В одиночку мы моем машины, извините, после окровавленных, после обрыганных больных, после ковидных больных", — говорится в эмоциональном обращении сотрудников одной из больниц.
При этом медики уже третий месяц не получают надбавки. Работники скорой помощи также сообщают о нехватке машин и персонала.
"На наш город, в котором находятся более 43 тысяч человек, проживает официально, всего 2 автомашины", — говорит уже другая сотрудница.
Происшествия , Видео
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